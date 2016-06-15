"Формула-1": Директор "Рено" хоче побачити в Баку сонце

За два попередніх Гран-Прі гонщики Renault пошкодили два шасі, і гоночний директор команди Фредерік Вассер сподівається, що в Баку ця ситуація не повториться, повідомляє f1news.

"Після холодної Канади я дуже хочу побачити сонце! Спека не тільки поверне на обличчя, посмішки, але і допоможе машині ефективніше працювати з гумою, а це головна складова гоночного уїк-енду. Добре, якщо в цей уїк-енд ми не пошкодимо чергове шасі. Нам дуже б хотілося заробити очки. Така наша мета", - зазначив гоночний директор команди.

Говорячи про те, що за дві останні гонки команда пошкодила два шасі, Вассер зазначив: "Команді є чим зайнятися і на трасі, і на базі в Енстоуні! Звичайно, нелегко, коли три гонки поспіль проходять на міських трасах, а ми перевіряємо стіни на міцність. У Канаді шасі Кевіна отримало не дуже серйозні пошкодження, так що в Баку ми будемо його використовувати в якості запасного. У Монако Джоліон пошкодив шасі набагато сильніше, тому надалі він використовуватися не буде. Такі гонки, і у підрозділи команди, що займається композитними матеріалами, повно роботи. На щастя, гонщики в аварії не постраждали – це підтверджує високий рівень безпеки машини Формули 1".

Говорячи в цілому про свою команду гоночний директор зазначив: "Ми прийшли в Формулу 1 надовго, але дуже пізно зайнялися цим проектом, тому й не розраховували на швидкий успіх. Тим не менше, кілька попередніх гонок не виправдали очікувань. Але щоб домогтися результату, спочатку треба фінішувати в гонці. Це перше. Щоб повністю розкрити потенціал машини, потрібно без проблем провести уїк-енд. Треба визнати, що в кількох попередніх гонках нам цього не вдавалося. Якщо говорити про плюси, ми побачили потенціал з новою версією силової установки і прогресуємо в роботі з машиною. Зараз в Енстоуні готується багато новинок, і ми сподіваємося максимально скористатися будь-яким шансом. Команда дуже мотивована".

Як повідомляв УНІАН, Гран-прі Європи відбудеться в Баку 17-19 червня. Сама гонка пройде в неділю, 19 червня.