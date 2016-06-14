Формула-1: Росбергу порадили залишити "Мерседес", команда на боці Хемілтона

Настільки досвідчений експерт, як Гері Андерсон, який свого часу працював у таких командах, як Brabham, McLaren, Jordan, Stewart і Jaguar, вважає, що Ніко Росбергу варто зробити висновки і задуматися про власне майбутнє.

«Коли вони зіткнулися в Спа в 2014-му, залишилося враження, що провину поклали на Росберга, – зазначає Андерсон. – Після цього, коли б не виникав ризик контакту між машинами Mercedes, саме йому найчастіше доводилося робити якісь дії, щоб уникнути наслідків. Схоже, що історія повторюється. Після інциденту на першому колі Гран Прі Іспанії Росберг вже просто-напросто не той гонщик, який до цього здобув сім перемог поспіль".

У Монреалі Росберг випередив Хемілтона по зовнішньому радіусу, передні колеса його машини порівнялися з передніми колесами машини напарника, і він повинен був зберегти свою зовнішню траєкторію на вході у 2-й поворот. Але Хемілтон не залишив йому місця. Якби Росберг не поступився, обидва б вилетіли з траси. Але Ніко скинув швидкість, з'їхав на узбіччя, і це зіпсувало йому гонку.

В Іспанії переднє колесо машини Хемілтона ні в який момент часу не було попереду заднього колеса Mercedes Росберга. Але в Канаді передні колеса машин порівнялися, і Ніко мав повне право захищати свою позицію.

"Хемілтон заявив, що врізався в Росберга через те, що виникла сильна недостатня обертальність, але те ж саме він говорив у минулому році в Остіні. Якби праворуч від нього у тому повороті була машина іншого гонщика, він би залишив більше місця. Але він знає, що Росберг – легка здобич, адже керівництво Mercedes стане на його бік у цій суперечці. Загалом, не дивно, що все це сталося знову", - продовжує експерт.

"Якщо б я консультував Росберга, то моя рада була би простою. Настав час рухатися далі. Так, зараз він пілотує кращу машину чемпіонату, але невже він хоче залишатися другим номером при Хемилтоні? Не думаю. І Mercedes не буде вічно залишатися кращою машиною. Між іншим, дует Себастьяна Феттеля і Ніко Росберга міг би стати тією комбінацією, яка потрібна Ferrari...», - підсумовує Андерсон.

Як повідомляв УНІАН, Росберг виграв перші чотири гонки сезону-2016, але потім зазнав три прикрі невдачі. Остання з них сталася з пілотом на Гран-прі Канади, де він посів лише 5-е місце і дозволив Хемілтону впритул наблизитися до себе в турнірній таблиці.