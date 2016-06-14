Мешканцям Баку запропонували скотчем заклеїти вікна на час проведення Гран-прі "Формули-1"

Уряд Азербайджану рекомендує городянам прийняти заходи безпеки у зв'язку з проведенням в Баку автоперегонів Гран-прі Європи в класі Формула-1, повідомляє abc.az.

Як заявив міністр молоді та спорту Азербайджану Азад Рагімов, власники магазинів на перших поверхах будівель, перед якими проходить гоночна траса, повинні вжити заходи безпеки, щоб через занадто гучний звук моторів болідів F1 не зламалися скла.

«Подібна практика існує. Хоча вітринні стекла і товсті, можу їм порадити на всяк випадок встановити опори за склом, щоб не допустити руйнування скла через резонанс, або ж заклеїти за старою традицією скла скотчем хрест-навхрест» - сказав Рагімов.

При цьому він закликав жителів столиці до того, щоб навчитися заробляти на F1.

«Якщо закон не забороняє, нехай люди заробляють, чому б і ні?! У Монако гонки проводяться вже 50 років, і жителі цього міста сприймають цей захід не тільки як гонку, але і як джерело заробітку», - зазначив міністр.

Заїзди Гран-прі Європи відбудуться в Баку 17-19 червня: 17 червня тренувальні заїзди, 18 червня – кваліфікація, а 19 червня – сам Гран-прі.