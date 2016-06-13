Український екіпаж зайняв 28-е місце на етапі чемпіонату світу з ралі

Український екіпаж Валерій Горбань - Володимир Корся зайняв 28-е місце на шостому етапі чемпіонату світу з ралі Rally Italia Sardegna, повідомляється на офіційному сайті змагань.

Екіпаж Eurolamp World Rally Team подолав дистанцію з загальним часом 4 години 49 хвилин 08.7 секунди, відставши від переможців на 1 годину 13 хвилин 42.9 секунди.

Український екіпаж у ході гонки зіткнувся з серйозними технічними проблемами. На самому старті першої швидкісної ділянки, Ittiri Arena Show, на MINI Cooper WRC Валерія Горбаня і Володимира Корсі вийшов з ладу лівий передній привід. Екіпаж дістався до фінішу спецділянки, але при цьому було загублено близько сорока секунд. Наступного дня автомобиль українців зісковзнув на узбіччя і, застромившись правим переднім колесом у грунт, здійснив сальто через капот і водійську сторону. На щастя, Горбань і Корся не постраждали. На шести суботніх швидкісних ділянках українці чотири рази пробивали покришки, і двічі «ловили» камені, випробовуючи на міцність підвіску. А в неділю екіпаж першим йшов на дистанцію швидкісних ділянок. В результаті, по ходу перших проїздів по СУ йому доводилося виконувати роль чистильника траси.

«Після такої кількості проблем, з якими довелося зіткнутися, ми раді, що фінішували в цій гонці. І раді додаткової парі сотень кілометрів накату, які ми записали в свій актив», — підвів підсумок італійському етапу Корся.

У підсумковій класифікації Rally Italia Sardegna екіпаж зайняв 28-е місце абсолютного заліку і 12-е у своєму класі, замкнувши протокол WRC.

Переможцем загального заліку Ралі Сардинії став екіпаж бельгійського гонщика Тьєррі Невілля. Друге місце посів фін Ярі-Матті Латвала, третій результат показав француз Себастьян Ожьє.

У загальному заліку чемпіонату світу, як і раніше, лідирує Ожьє, який набрав 132 очки. Слідом за ним йде іспанець Дані Сордо. У нього 68 очок. Першу трійку замикає норвежець Андреас Міккельсе, у якого на одне очко менше.

Переможець Ралі Сардинії Невілль піднявся на сьому сходинку.

Наступний етап чемпіонату світу з ралі пройде з 1 по 3 липня у Польщі.