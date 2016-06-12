Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Канади

У Монреалі завершилася гонка 7-го етапу чемпіонату світу "Формула-1", в якій перемогу здобув британський гонщик Льюїс Хемілтон з "Мерседес".

Хемілтон здобув другу поспіль перемогу в сезоні після гонки в Монако.

Британець подолав дистанцію у 70 кіл на 5,011 секунди швидше Себастьяна Феттеля з "Феррарі". Третє місце зайняв Валері Ботас з "Вільямс".

Хемілтон до 9 очок скоротив відставання від німця Ніко Росберга в особистому заліку, який сьогодні зайняв 5-е місце - 116 проти 107. Саме Росберг виграв перші чотири гонки нинішнього сезону. На рахунку Хемілтона перемоги в 6-й і 7-й гонках сезону. Четвертий етап виграв Макс Ферстаппен з "Ред Булл".

Феттель піднявся на 3-е місце в особистому заліку, випередивши Даніеля Ріккардо - 78 балів проти 72.

У Кубку конструкторів у "Мерседес" 223 очки, "Феррарі" - 147, "Ред Булл" - 130.