Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Канади

Британець Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію в Монреалі, завоювавши 53-й поул у кар'єрі, четвертий у цьому році і п'ятий на канадській трасі, повідомляє f1news.

Другий час у Ніко Росберга - гонщики Mercedes знову займуть весь перший ряд стартового поля.

З другого стартують Феттель і Ріккардо, з третього – Ферстаппен і Райкконен.

Квят і Еріксон втратять по три позиції на стартовому полі за інциденти на попередньому етапі в Монако, а Магнуссен почне гонку з піт-лейн.

Гран-прі Канади відбудеться в неділю, 12 червня.