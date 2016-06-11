Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Канади

21:49, 11 червня 2016
Мотор
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Завершилися попередні заїзди етапу "Формули-1".

Reuters

Британець Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію в Монреалі, завоювавши 53-й поул у кар'єрі, четвертий у цьому році і п'ятий на канадській трасі, повідомляє f1news.

Другий час у Ніко Росберга - гонщики Mercedes знову займуть весь перший ряд стартового поля.

З другого стартують Феттель і Ріккардо, з третього – Ферстаппен і Райкконен.

Квят і Еріксон втратять по три позиції на стартовому полі за інциденти на попередньому етапі в Монако, а Магнуссен почне гонку з піт-лейн.

Гран-прі Канади відбудеться в неділю, 12 червня.

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