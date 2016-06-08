Пілот "Формули-1" Феттель: Гран-прі Канади - складна траса для гонщика і машини

У традиційному превью етапу німецький гонщик, а також головний моторист Ferrari Маттіа Бінотто розповіли про особливості монреальської траси, повідомляє f1news.

Зокрема, Феттель зазначає: «Монреаль – відмінне місце. Здорово, що ми виступаємо в Канаді! Ця гонка подобається всім пілотам і вболівальникам. Там відмінна траса! Її особливість у тому, що це не справжній автодром – траса поєднує елементи міської і стаціонарної, але в результаті вона вийшла дуже цікавою і складною для гальм. Перемога в цьому ГранПрі приносить величезну радість, так що ми максимально викладемося, щоб добитися цього результату. Огорожі розташовані близько до траси, при цьому на виїзді з останньої шикани знаходиться відома "стіна чемпіонів", контакту з якою не вдалося уникнути і мені. Не хотілося б повторити цей досвід. Монреальське кільце з його жорсткими гальмуваннями і швидкими змінами напрямків - одна з моїх улюблених трас старої школи. Дуже важливо вчасно гальмувати і правильно проходити повороти. Це непроста траса не тільки для гонщиків, але і для машини, зокрема, для гальм і гуми, оскільки постійно доводиться скидати швидкість, а потім знову розганятися, так що там дуже важливий хороший розгін».

У свою чергу, Бінотто зазначає: «Наступний етап чемпіонату пройде в Канаді на трасі імені Жиля Вільнева. Це одна з найцікавіших гонок в сезоні. Як і в Монці, Спа і на інших подібних трасах, ключову роль в Монреалі грає потужність двигуна. Тут є довгі прямі, невелика шпилька і шикани, де важливий хороший розгін, так що двигун має розкручуватися до максимальних обертів. Треба враховувати мінливу погоду, а також високу ймовірність появи автомобіля безпеки, оскільки іноді машини стикаються і врізаються в огорожі. Тут є жорсткі гальмування, так що гальма відчувають високе навантаження. Крім того, високий витрата палива також може викликати проблеми. Завдяки всьому цьому, гонка виходить дуже цікавою, оскільки на старті ніколи не знаєш, чим все закінчиться. Старт-фінішній прямій передує ще один прямий відрізок, дуже довгий: на виході з повільною шпильки ви збільшуєте швидкість, перемикаючи передачі. Це досить цікавий ділянку у плані роботи двигуна, і він відмінно підходить для обгону. Ви прискорюєтеся, розвиваєте максимальну швидкість і намагаєтеся випередити суперника. Саме тут можна порівняти потужність двигунів різних виробників. Гібридна система і робота з ERS відіграють важливу роль, оскільки на цій прямій потрібно використовувати всю потужність силової установки, а потім ефективно накопичувати енергію на інших відтинках, щоб повністю зарядити батарею перед виходом з шпильки і прискоренням на прямий».

Як повідомляв УНІАН, Гран-прі Канади в сезоні-2016 відбудеться 12 червня.