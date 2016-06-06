Фанати закликали пілота "Макларен" піти з Формули-1 заради кар'єри в Top Gear

Фанати "Формули-1" закликали пілота Формули-1 "Макларен" Дженсона Баттона стати постійним ведучим всесвітньо відомої ТВ-програми Top Gear, повідомляє standard.co.uk.

Глядачі оцінили дотепність 36-річного Баттона під час сюжету програми, коли він тестував автомобіль McLaren 675 LT. Тепер вони пропонують, щоб він замінив в якості ведучого часто критикованого Кріса Еванса.

"Ми знали, що Баттон краще водить автомобілі, аніж Кларк, але тепер ще й знаємо, що він краще як ведучий", - написав у Twitter один з фанів Top Gear.

Інший глядач запропонував Баттону припинити виступи у Формулі-1 заради кар'єри на ТБ.

Зазначимо, що Кріс Еванс замінив в Top Gear знаменитого ведучого Джеремі Клаксона і з тих пір часто піддається критиці глядачів за свою "гучність і дратівливість".

Дженсон Баттон виступає у Формулі-1 з 2000-го року. У 2009-му він в якості пілота команди "Брон" став чемпіоном світу, а з 2010-го є пілотом "Макларен".