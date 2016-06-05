MotoGP: Россі виграв Гран-прі Каталонії
Семиразовий чемпіон світу продовжує вести боротьбу за титул.
Італійський мотогонщик команди MotoGP "Ямаха" Валентіно Россі здобув перемогу на Гран-Прі Каталонії в Монтмело.
Друге і третє місце посіли іспанці з "Хонди" - Марк Маркес і Дані Педроса.
1. Валентіно Россі ("Ямаха")
2. Марк Маркес ("Хонда") +2.652
3. Дані Педроса ("Хонда") +6.313
4. Маверік Віньялес ("Сузукі") +24.388
5. Пол Эспаргаро ("Ямаха") +29.546
6. Кел Кратчлоу ("Хонда") +36.244
7. Андреа Довіцизо ("Дукаті") +41.464
8. Альваро Баутіста ("Апрілія") +42.975
9. Даніло Петруччі ("Дукаті") +45.337
10. Ектор Барбера ("Дукаті") +46.669
Для 37-річного Россі ця перемога стала другою в сезоні. Тепер у заліку гонщиків семиразовий чемпіон світу займає третє місце, поступаючись лідеру Марку Маркесу на 22 очки.
Минулорічний переможець MotoGP Хорхе Лоренсо знаходиться на другому місці в індивідуальному заліку. На Гран-прі Каталонії він достроково зійшов з дистанції.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю під час вільних заїздів на Гран-прі Каталонії загинув іспанський гонщик Луїс Салом.