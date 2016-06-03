MotoGP: Іспанський мотогонщик загинув на вільних заїздах Гран-Прі Каталонії

Про це йдеться на сайті організатора перегонів MotoGP, передає Дождь.

Салом під час заїздів впав на 12 повороті. На місце одразу приїхали дві медичні машини, дві машини «швидкої» і медичний вертоліт. 24-річного гонщика доставили в лікарню, проте лікарі не змогли врятувати його.

Читайте такожMotoGP: Лоренсо задає темп на другому тренуванні в Барселоні

«З глибоким жалем повідомляємо про загибель Луїса Салома з команди SAG Team в результаті аварії за 25 хвилин до закінчення сесії вільних заїздів», — йдеться на сайті MotoGP.

Вперше Салом брав участь у чемпіонаті світу в іспанському Хересі в 2009 році. У 25 гонках він займав призові місця, у 2012 році в гонках класу Moto3 на чемпіонаті світу він посів друге місце. Два рази призові місця Салом займав в гонках класу Moto2, в них він брав участь 41 раз.

У 2013 році він став виступати за команду Red Bull KTM Ajo. У 2016 році він перейшов в команду SAG.