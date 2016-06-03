MotoGP: Іспанський мотогонщик загинув на вільних заїздах Гран-Прі Каталонії
Іспанський мотогонщик Луїс Салом загинув після аварії на вільних заїздах Гран-Прі Каталонії шосейно-кільцевих гонок класу Moto2.
Про це йдеться на сайті організатора перегонів MotoGP, передає Дождь.
Салом під час заїздів впав на 12 повороті. На місце одразу приїхали дві медичні машини, дві машини «швидкої» і медичний вертоліт. 24-річного гонщика доставили в лікарню, проте лікарі не змогли врятувати його.
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«З глибоким жалем повідомляємо про загибель Луїса Салома з команди SAG Team в результаті аварії за 25 хвилин до закінчення сесії вільних заїздів», — йдеться на сайті MotoGP.
Вперше Салом брав участь у чемпіонаті світу в іспанському Хересі в 2009 році. У 25 гонках він займав призові місця, у 2012 році в гонках класу Moto3 на чемпіонаті світу він посів друге місце. Два рази призові місця Салом займав в гонках класу Moto2, в них він брав участь 41 раз.
У 2013 році він став виступати за команду Red Bull KTM Ajo. У 2016 році він перейшов в команду SAG.