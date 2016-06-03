MotoGP: Лоренсо задає темп на другому тренуванні в Барселоні

Іспанець показав кращий час 1.41,712, випередивши на 0,242 секунди свого майбутнього наступника у Yamaha Маверика Віньялеса, який здобув першість на ранковій сесії, повідомляє Autosport.

Гонщик LCR Honda Кел Кратчлоу став третім, у той час як першу п'ятірку замкнули Дані Педроса і Скотт Реддінг, додали в кінці тренування.

Валентино Россі на останніх хвилинах також поліпшив свій час, але при цьому виявився лише шостим і поступився Лоренсо півсекунди.

Гонщик Avintia Ектор Барбера показав сьомий результат. В кінці топ-10 розташувалися два представники заводської команди Ducati Андреа Янноне і Андреа Довіциозо, між якими вклинився Марк Маркес.

Знову, як і першому тренуванні, впав Джек Міллер, але австралієць уникнув травм.

Гран-прі Каталонії відбудеться у неділю, 5 травня.