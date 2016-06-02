Екс-чемпіон Формули-1 розкритикував Ферстаппена за гонку в Монако

Чемпіон Формули-1 1997 року Жак Вільньов заявив, що 18-річний пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен незаслужено виправдовують за проведений Гран-прі Монако. Про це повідомляє Autosport.com.

"Макс провів жахливий уїк-енд. Він був швидким, але допустив дуже багато промахів. Будь-якого іншого гонщика відправили б додому, але ж це Макс Ферстаппен, всі починають захищати і виправдовувати його", – сказав Вільньов в інтерв'ю Motorsport-Magazin.

Пілот "Ред Булл" тричі - на тренуванні, в кваліфікації та гонці - врізався в стіну. На думку Вільньова, така кількість помилок неприпустима.

"Він двічі під час вікенду допустив одну і ту ж помилку. Три помилки за вихідні – це просто перебір. Але Ферстаппена люблять в "Ред Булл", люблять вболівальники, так що його не критикують так, як інших гонщиків", - вважає колишній канадський гонщик.

При цьому він не виключає, що в майбутньому Ферстаппен може стати чемпіоном світу.

"Якщо він буде вчитися на своїх помилках, то так, – сказав він. – Якщо для того, щоб їхати швидко, йому доводиться діяти на межі, це означає, що йому поки не вистачає швидкості. Потрібно управляти машиною на такій швидкості, щоб не виходити за цю межу, як це робить Даніель Ріккардо (інший пілот "Ред Булл" - прим.ред.)", - додав Вільнев.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому Макс Ферстаппен став пілотом "Ред Булл", після чого виграв свій перший Гран-прі в якості гонщика цієї команди.

Крім того, за підсумками Гран-прі Іспанії Ферстаппен став наймолодшим пілотом в історії Формули-1, який вигравав гонку.

Під час гонки на Гран-прі Монако Ферстаппен не доїхав до фінішу, розбивши свій болід.