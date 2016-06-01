Мотогонщик Россі про Гран-прі Каталонії: "У мене є потенціал бути швидким"

У найближчі вихідні на іспанському Гран-прі Каталонії Валентино Россі доведеться постаратися, щоб скоротити 37-очкове відставання від свого напарника по команді Хорхе Лоренцо, який виграв гонку в Муджелло. Італійський етап став розчаруванням для Валентино, який у своїй домашній гонці не зміг претендувати на подіум з-за згорілого мотора Yamaha, повідомляє Xsport з посиланням на crash.net,

Россі зізнався, що було прикро зійти на домашньому етапі, але ще більш проблемним став відрив, який склався в чемпіонаті між «Доктором» і його основними конкурентами в цьому сезоні (37 пунктів від напарника по команді Хорхе Лоренцо, і 27 – від Марка Маркеса).

На Гран-прі Каталонії в Іспанії легендарний мотогонщик спробує продемонструвати весь свій потенціал, який повинен дозволити йому боротися за перемогу:

«Гран-прі Каталонії проходить на одному з моїх улюблених треків. Мені подобається схема траси і там панує атмосфера. Я думаю, що мені під силу провести хорошу гонку. У мене є потенціал бути швидким у Іспанії, але осад від гонки в Муджелло ще залишився. Найважливіше, що ми там були достатньо швидкі завдяки роботі, яку виконали під час уїк-енду. У Барселоні ми повинні працювати в тому ж дусі, щоб бути готовими до гонки».

У минулому сезоні Россі закінчив етап у Каталонії на другому місці, а за свою кар'єру вигравав там шість разів. Останній тріумф італійця припав на сезон 2009-го, коли він відібрав перемогу у Хорхе Лоренцо в останньому повороті гонки.