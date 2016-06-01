Масса натякнув, що може завершити кар'єру у Формулі-1

Бразильський пілот команди "Вільямс" Феліпе Масса допустив, що після закінчення нинішнього сезону завершить кар'єру у Формулі-1. Про це повідомляє Сrash.net.

За словами Масси, він "двічі подумає" про продовження своєї кар'єри, якщо в наступному році йому не вдасться отримати контракт з однією з топ-команд Ф-1.

"Я як і раніше мотивований і щасливий займатися улюбленою справою і сподіваюся, що так буде і далі. Подивимося, як все складеться, але я хотів би вірити, що зможу виступати за хорошу команду. Якщо такої можливості не буде, я подумаю двічі", — заявив бразилець.

35-річний Феліпе Маса виступає у Формулі-1 з 2002-го року. На його рахунку 11 перемог в Гран-прі - всі здобуті в 2006-2008 роках в кокпіті боліда "Феррарі".

З 2014-го року Маса виступає за "Вільямс". У нинішньому сезоні він є єдиним гонщиком, який фінішував у першій десятці у всіх шести Гран-прі.