Формула-1: Британець Хемілтон став переможцем Гран-прі Монако

Британський пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Монако. Це перша перемога чинного чемпіона світу в нинішньому сезоні Формули-1.

На 15-му колі гонки британець обійшов свого партнера по команді Ніко Росберга, а ще через кілька кіл скористався помилкою лідера пелотона Даніеля Ріккардо, який заїхав в піт-стоп у той час, коли механіки "Ред Булл" не були готові його обслужити. Після цього Хемілтон першою позицією не поступався.

Макс Ферстаппен, який переміг на Гран-Прі Іспанії два тижні тому, сьогодні достроково залишив гонку, розбивши свій "Ред Булл". Також не доїхав до фінішу пілот "Феррарі" Кімі Райкконен.

Разом з тим, героєм гонки став пілот "Форс Індія" Серхіо Перес. Мексиканець після хвилі піт-стопів в середині гонки вийшов на третє місце, після чого зміг захистити позицію від атак Себастьяна Феттеля на "Феррарі".

Результати Гран-прі Іспанії:

1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес")

2. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл") +7,252

3. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія") +15,846

4. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі") +1:23,076

5. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен") +1:25,076

6. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія") +1:32,999

7. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес") +1:33,290

8. Карлос Сайнс, Іспанія ("Торо Россо") +1 коло

9. Дженсон Баттон, Великобританія ("Макларен") +1 коло

10. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс") +1 коло

Незважаючи на невдалу гонку, в особистому заліку продовжує лідирувати німець Ніко Росберг, який виграв перші чотири етапи нинішнього сезону.

Кімі Райкконен, який раніше займав друге місце, опустився на четверту позицію, пропустивши вперед Льюїса Хемілтона і Даніеля Ріккардо.

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 106;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 82;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 66;

4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 61;

5. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 60;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 38;

7. Феліпе Маса ("Вільямс") - 37;

8. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 29;

9. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 23

10-11. Роман Грожан ("Хаас") - 22;

10-11. Даніїл Квят ("Ред Булл"/"Торо Россо") - 22.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 188;

2. "Феррарі" - 121;

3. "Ред Булл" - 112;

4. "Вільямс" - 66;

5. "Форс Індія" - 37.