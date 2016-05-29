Формула-1: Британець Хемілтон став переможцем Гран-прі Монако
Пілот "Мерседеса" у середині перегонів обійшов Даніеля Ріккардо і зміг втримати лідерство.
Британський пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Монако. Це перша перемога чинного чемпіона світу в нинішньому сезоні Формули-1.
На 15-му колі гонки британець обійшов свого партнера по команді Ніко Росберга, а ще через кілька кіл скористався помилкою лідера пелотона Даніеля Ріккардо, який заїхав в піт-стоп у той час, коли механіки "Ред Булл" не були готові його обслужити. Після цього Хемілтон першою позицією не поступався.
Макс Ферстаппен, який переміг на Гран-Прі Іспанії два тижні тому, сьогодні достроково залишив гонку, розбивши свій "Ред Булл". Також не доїхав до фінішу пілот "Феррарі" Кімі Райкконен.
Разом з тим, героєм гонки став пілот "Форс Індія" Серхіо Перес. Мексиканець після хвилі піт-стопів в середині гонки вийшов на третє місце, після чого зміг захистити позицію від атак Себастьяна Феттеля на "Феррарі".
Результати Гран-прі Іспанії:
1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес")
2. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл") +7,252
3. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія") +15,846
4. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі") +1:23,076
5. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен") +1:25,076
6. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія") +1:32,999
7. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес") +1:33,290
8. Карлос Сайнс, Іспанія ("Торо Россо") +1 коло
9. Дженсон Баттон, Великобританія ("Макларен") +1 коло
10. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс") +1 коло
Незважаючи на невдалу гонку, в особистому заліку продовжує лідирувати німець Ніко Росберг, який виграв перші чотири етапи нинішнього сезону.
Кімі Райкконен, який раніше займав друге місце, опустився на четверту позицію, пропустивши вперед Льюїса Хемілтона і Даніеля Ріккардо.
Особистий залік:
1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 106;
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 82;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 66;
4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 61;
5. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 60;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 38;
7. Феліпе Маса ("Вільямс") - 37;
8. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 29;
9. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 23
10-11. Роман Грожан ("Хаас") - 22;
10-11. Даніїл Квят ("Ред Булл"/"Торо Россо") - 22.
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 188;
2. "Феррарі" - 121;
3. "Ред Булл" - 112;
4. "Вільямс" - 66;
5. "Форс Індія" - 37.