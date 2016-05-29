Формула-1: "Ред Булл" і "Торо Россо" продовжили контракт з "Рено" на постачання моторів
Французька компанія буде поставляти двигуни командам Формули-1 у двох наступних сезонах.
Французька компанія "Рено" уклала контракт на постачання моторів у Формулі-1 з австрійською командою "Ред Булл" і італійською "Торо Россо" на 2017-2018 роки. Про це повідомляє Motorsport.
"Після реконструкції, яку зобов'язалися провести у "Рено", був досягнутий очевидний прогрес. Тому логічно було продовжити роботу з двигуном під маркою TAG Heuer", - заявив керівник "Ред Булл" у Формулі-1 Крістіан Хорнер.
Відзначається, що в 2015 році "Ред Булл" був готовий відмовитися від співпраці з французькою компанією через невдоволення моторами. Проте пізніше в "Рено" змогли добитися прогресу від двигунів, в результаті чого на останніх Гран-прі "Ред Булл" демонструє успіхи - Макс Ферстаппен став переможцем гонки в Іспанії, а Даніель Ріккардо виграв кваліфікацію в Монако.
"Ред Булл" отримує мотори "Рено" з 2007-го року. У нинішньому сезоні вони використовуються під маркою TAG Heuer.
"Торо Россо", яка є фарм-командою "Ред Булл", користувалася моторами "Рено" в 2014-2015 роках. Зараз італійська "стайня" використовує двигуни "Феррарі".