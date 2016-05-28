Австралієць Рікардо виграв кваліфікацію Гран-прі Монако

У Монте-Карло завершилася кваліфікація етапу "Формули-1" Гран-прі Монако, де перемогу здобув австралієць Даніель Рікардо, повідомляє f1news.

Даніель Ріккардо виграв кваліфікацію в Монако, завоювавши перший поул у кар'єрі і перший для Red Bull Racing з Гран-прі Бразилії 2013. Разом з ним з першого ряду стартує Ніко Росберг, а з другого гонку почнуть Хемілтон і Феттель, з третього – Хюлкенберг і Сайнс.

Після третього тренування на машині Райкконена довелося замінити коробку передач – фін втратить п'ять місць на старті завтрашньої гонки.

Кваліфікація в Монако – ключова сесія уїк-енду. Обганяти на міській трасі майже неможливо, підсумки гонки здебільшого визначаються позиціями на стартовому полі – за останні десять років гонку в Монако сім разів вигравав володар поула. І хороша стартова позиція дозволяє Рікардо розраховувати на успіх в неділю, але для цього коло повинно бути ідеальним, а в Монако це завжди пов'язано з ризиком.

Гонка Гран-прі Монако відбудеться в неділю, 29 травня.