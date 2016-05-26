На десяти машинах "Формули-1" замінили елементи силових установок

У Міжнародній федерації автоспорту (FIA) підтвердили заміну елементів силових установок відразу на десяти машинах, повідомляє f1news.

Троє гонщиків, як і планувалося, отримали допрацьовані версії двигуна внутрішнього згоряння – Ріккардо, Магнуссен і Алонсо.

Чотирьом поміняли турбіну – Росбергу, Ріккардо, Магнуссену і Еріксону. Трьом – Росбергу, Ріккардо і Магнуссену – MGU-H, двом – Ріккардо і Магнуссену – MGU-К.

Накопичувач енергії замінили у гонщиків McLaren, Haas, Sauber і Toro Rosso, а так само у Росберга і Магнуссена.

Новий електронний блок управління отримали гонщики McLaren, Haas і Sauber, а так само Росберг і Сайнс.

Всі заміни входять в число дозволених і не припускають штрафів.