На десяти машинах "Формули-1" замінили елементи силових установок
12:50, 26 травня 2016Мотор
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Напередодні Гран-прі Монако команди посилюють свої боліди.
formula1.com
У Міжнародній федерації автоспорту (FIA) підтвердили заміну елементів силових установок відразу на десяти машинах, повідомляє f1news.
Троє гонщиків, як і планувалося, отримали допрацьовані версії двигуна внутрішнього згоряння – Ріккардо, Магнуссен і Алонсо.
Чотирьом поміняли турбіну – Росбергу, Ріккардо, Магнуссену і Еріксону. Трьом – Росбергу, Ріккардо і Магнуссену – MGU-H, двом – Ріккардо і Магнуссену – MGU-К.
Накопичувач енергії замінили у гонщиків McLaren, Haas, Sauber і Toro Rosso, а так само у Росберга і Магнуссена.
Новий електронний блок управління отримали гонщики McLaren, Haas і Sauber, а так само Росберг і Сайнс.
Всі заміни входять в число дозволених і не припускають штрафів.
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