Формула-1: Голландець Ферстаппен з "Ред Булл" виграв Гран-прі Іспанії

Гонщик команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Іспанії у Формулі-1.

18-річний пілот в середині гонки очолив пелотон і до кінця Гран-прі не пропустив повз себе нікого з конкурентів. Друге і третє місця на подіумі зайняли гонщики "Феррарі" - фін Кімі Райкконен і німець Себастьян Феттель.

Лідери чемпіонату Ніко Росберг і Льюїс Хемілтон, що представляють "Мерседес", завершили гонку на першому колі, коли Хемілтон, втративши контроль над своїм болідом, виніс з траси автомобіль Росберга.

Також зазначимо, що майже всю дистанцію гонки серед лідерів їхав Даніель Ріккардо з "Ред Булл", але на останньому колі проколов колесо і опустився на четверте місце.

Результати Гран-прі Іспанії:

1. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");

2. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі") +0,616;

3. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі") +5,581;

4. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл") +43,950;

5. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс") +45,271;

6. Карлос Сайнс, Іспанія ("Торо Россо") +1:01,395;

7. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія) +1:19,538;

8. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс") +1:20,707;

9. Дженсон Баттон, Великобританія ("Макларен") +1 коло;

10. Даніїл Квят, Росія ("Торо Россо") +1 коло.

Після Гран-Прі Іспанії Ніко Росберг з "Мерседес" зі 100 очками в активі продовжує очолювати особистий залік гонщиків Формули-1. На друге місце вийшов Кімі Райкконен, на третій позиції - Льюїс Хемілтон.

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 100;

2. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 61;

3. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 57;

4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 48;

5. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 48;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 38;

7. Феліпе Маса ("Вільямс") - 36;

8. Вальттери Боттас ("Вільямс") - 29;

9. Роман Грожан ("Хаас") - 22;

10. Данило Квят ("Ред Булл"/"Торо Россо") - 22.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 157;

2. "Феррарі" - 109;

3. "Ред Булл" - 94;

4. "Вільямс" - 65;

5. "Хаас"- 22.