Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії "Формули-1"

У Барселоні завершилася кваліфікація етапу "Формули-1" Гран-прі Іспанії, в якій перемогу здобув британець Люїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Британець проїхав своє найшвидше коло за 1 хвилину 22 секунди рівно і на 0,28 секунди випередив лідера нинішнього сезону і переможця всіх попередніх етапів німця Ніко Росберга. Третє місце на рахунку Даніеля Ріккардо з Red Bull TAG Heuer - 0,68 секунди відставання.

Фін Кімі Райкконен і німець Себастьян Феттель фінішували, відповідно, на 5-6 місцях.

Гонка Гран-прі Іспанії відбудеться на автодромі в Барселоні в неділю, 15 травня.