Формула-1: Ферстаппен замінить Квята в Red Bull Racing на Гран-прі Іспанії

Команда Red Bull Racing офіційно підтвердила, що на наступному етапі в Іспанії напарником Даніеля Ріккардо буде Макс Ферстаппен, в той час як росіянин Данила Квят повертається в Toro Rosso, повідомляє autosport.com.

Розмови про рокіровку з'явилися ще напередодні ввечері, причиною тому став провальний виступ Квята на домашньому етапі в Сочі, де він на старті зіпсував гонку не тільки пілотові Ferrari Себастьяну Феттелю, але і власному партнеру по команді. Російський гонщик піддався серйозній критиці з боку колег і експертів, і в RBR провели з ним жорстку розмову.

«Макс довів, що є видатним молодим талантом, – прокоментував таке рішення керівник RBR Крістіан Хорнер. – Його виступ за Toro Rosso був вражаючим, і ми раді надати йому шанс в Red Bull Racing.

Ми знаходимося в унікальному становищі, враховуючи, що всі чотири гонщика Red Bull мають довгострокові контракти, тому у нас є можливість переміщати їх між двома командами.

Данило зможе продовжити свій розвиток в Toro Rosso, в команді, яка йому добре знайома. Це повинно допомогти йому відновити форму і продемонструвати свій потенціал».

Нагадаємо, що Квят виступав за Toro Rosso у дебютному сезоні в 2014 році.