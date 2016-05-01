Формула-1: Росберг і "Мерседес" - переможці Гран-прі Росії

Німецький гонщик Формули-1 Ніко Росберг став переможцем Гран-прі Росії, який відбувся сьогодні в Сочі.

Цей успіх став для пілота "Мерседес" четвертим у чотирьох гонках нинішнього сезону і сьомим поспіль, якщо враховувати Гран-прі минулорічного чемпіонату.

Також на рахунку Росберга найкраще коло гонки - німець проїхав дистанцію за 1.39,094 хвилини.

Друге місце на подіумі з відставанням у 25 секунд зайняв партнер Росберга по "Мерседесу" британець Льюїс Хемілтон. Третім до фінішу доїхав фін Кімі Райкконен з "Феррарі".

Також в очкову зону потрапили: Вальттері Боттас ("Вільямс"), Феліпе Масса ("Вільямс"), Фернандо Алонсо ("Макларен"), Кевін Магнуссен ("Рено"), Ромен Грожан ("Хаас"), Серхіо Перес ("Форс Індія"), Дженсон Баттон ("Макларен").

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель з "Феррарі" зійшов з дистанції на старті гонки, коли в його болід врізався росіянин Данило Квят на "Ред Булл".

Таким чином, особистий залік пілотів у поточному чемпіонаті продовжує очолювати Ніко Росберг, який набрав максимально можливі 100 очок. Далі йдуть Льюїс Хемілтон (57), Кімі Райкконен (43), Даніель Ріккардо (36), Себастьян Феттель (33).

У Кубку конструкторів продовжує домінувати "Мерседес", в активі якого тепер 157 очок. У "Феррарі" - 76 балів, у "Ред Булл" - 57.