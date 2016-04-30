"Формула-1": Росберг виграв кваліфікацію Гран-прі Росії

У Сочі завершилася кваліфікація етапу "Формули-1" Гран-прі Росії, де кращий час показав німецький пілот "Мерседеса" Ніко Росберг, повідомляє офіційний сайт змагань.

Результат Росберга склав 1 хвилину 35.417 секунди.

Слідом за Росбергом розташувалися два фінських гонщика Валері Ботас ("Вільямс") і Кімі Райкконен ("Феррарі"). Німець Себастьян Феттель на "Феррарі" зайняв лише 7-е місце.

Неполадки в роботі двигуна на машині "Месредес" британця Льюїса Хемілтона вивели чинного чемпіона з боротьби напередодні вирішального заїзду. Він посів 10-е місце.

Гонка Гран-прі Росії відбудеться в Сочі 1 травня.