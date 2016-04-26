Формула-1: Феррарi оновить двигун перед Гран-прі Росії

Після зіткнення пілотів команди Себастьяна Феттеля і Кімі Райкконена в самому початку Гран-прі Китаю, бос "Феррарі" Серджіо Маркіонне заявив, що перед командного стоїть умова якомога швидше повернутися на свій рівень, повідомляє Bleacher Report.

Починаючи з вересня 2015 року пілоти Феррарі не виграли жодної гонки, а Феттель вже знаходиться досить далеко від лідируючих в особистому заліку пілотів.

У відповідь на невдалий старт Феррарі вже готує оновлення двигуна, який вони будуть використовувати на Гран-прі в Росії. Цей хід може мати різні наслідки - він оживить команду, або повністю зруйнує нинішній сезон.

Перед Феттелем і Райкконеном стоїть завдання перервати переможну ходу пілота "Мерседеса" Ніко Росберга, який виграє всі гонки поспіль, починаючи з Гран-прі Мексики минулого року.

Гран-прі Росії відбудеться 1 травня в Сочі.