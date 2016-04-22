Формула-1: "Ред Булл" розраховує наздогнати "Мерседес" на Гран-прі Канади

Команда Формули-1 "Ред Булл" сподівається, що під час Гран-прі Канади її пілоти зможуть на рівних конкурувати з болідами "Мерседес", повідомляє BBC.

До гоночного уїк-енду, що відбудеться 10-12 липня, "Ред Булл" оновить в автомобілях мотори "Рено". Це дозволить прискорити машини на 0,45 секунди. При цьому в команді пам'ятають: на минулому Гран-прі Китаю пілот "Ред Булл" Даніель Ріккардо поступився переможцю кваліфікації Ніко Росберг з "Мерседеса" з різницею у 0,52 секунди.

Як повідомляв УНІАН, німецький пілот "Мерседеса" Ніко Росберг виграв перші три гонки в сезоні, завоювавши максимально можливі 75 очок. Даніель Ріккардо з 36 очками посідає третє місце в особистому заліку гонщиків.

Наступне Гран-прі відбудеться 1 травня в російському Сочі.