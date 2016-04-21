Формула-1: Президент "Феррарі" виступив проти злиття "Альфа Ромео" з іншими командами

Говорячи про можливе повернення в Формулу-1 бренду "Альфа Ромео" президент "Феррарі" Серджіо Маркіонне скептично поставився до можливого злиття з "Заубер", повідомляє F1news.

"Якщо в "Альфа Ромео" вирішать повернутися в гонки, є різні варіанти. Але вони дуже близькі з "Феррарі", а в такій ситуації завжди краще спочатку розглянути якісь можливості всередині, ніж шукати зовні", - зазначає Маркіонне.

"Альфа Ромео" востаннє виступала у Формулі-1 в 1985 році. На рахунку італійської команди два чемпіонські титули в особистому заліку в 1950 і 1951 році.

"Альфа Ромео" також виграла перший світовий чемпіонат Гран-прі 1925 року. Під егідою марки Енцо Феррарі заснував гоночну команду "Скудерія Феррарі", яка була командою "Альфа Ромео" до того, як стала незалежною в 1939 році.