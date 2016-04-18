Німецький пілот Формули-1 Росберг повторив досягнення Шумахера

Перемога німецького пілота "Мерседеса" Ніко Росберга на вчорашньому Гран-прі Китаю стала для нього шостою поспіль у Формулі-1, повідомляє formula1.com.

Росберг виграв останні три Гран-прі минулого чемпіонату, а також перші три гонки нового сезону в Австралії, Бахрейні та Китаї. Всього на рахунку 28-річного німця 17 перемог у статусі гонщика Ф-1.

Раніше шість перемог поспіль у Формулі-1 здобували пілоти "Феррарі" Альберто Аскарі і Міхаель Шумахер. У 2013 році їх рекорд побив Себастьян Феттель, який виграв на боліді "Ред Булл" дев'ять гонок поспіль.

Також зазначається, що раніше три перемоги поспіль на старті сезону добували всього шість пілотів. Останній раз це відбувалося в 2004 році, коли сезон з "хет-трику" розпочав Міхаель Шумахер.