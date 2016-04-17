Формула-1: Росберг виграв третю гонку поспіль сезону-2016

У Шанхаї завершилася гонка чемпіонату "Формули-1" Гран-прі Китаю, де третю поспіль перемогу в кар'єрі здобув німець Ніко Росберг, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дистанцію у 56 кіл пілот "Мерседес" подолав за 1 годину 38 хвилин 53.891 секунди.

Слідом за Росбергом фінішував ще один представник Німеччини Себастьян Феттель ("Феррарі", Італія) - +37.776 секунди, трійку призерів замкнув росіянин Данило Квят з австрійського "Ред Бул Рейсінг" - +45.936.

Чинний чемпіон світу британець Льюїс Хемілтон з "Мерседес", який стартував з останнього місця за підсумками кваліфікації, фінішував на 7-му місці. Він на початку кваліфікації вибув з боротьби через проблеми з болідом.

Таким чином, після трьох етапів змагань в заліку пілотів у Росберга максимально можлива кількість очок - 75. У Хемілтона 39 балів і 2-е місце, у австралійця Даніеля Ріккардо ("Ред Булл") - 36, у Феттеля - 33, а замкнувшого трійку призерів у Шанхаї Квята - 21 (7-е місце).

Всього очки набрали вже 13 пілотів, включаючи тест-пілота британської "Макларен" бельгійця Стоффеля Вандорна. Він на другому етапі в Бахрейні замінив іспанця Фернандо Алонсо, який потрапив в аварію на першому етапі в Австралії. Вандорн зайняв в Бахрейні 10-е місце і набрав 1 очко.

У заліку команд після трьох етапів у "Мерседес" 114 очок, "Феррарі" - 61, "Ред Булл" - 57.

Наступний етап "Формули-1" пройде в Сочі. Гран-прі Росії розпочнеться 28 квітня і завершиться гонкою 1 травня.