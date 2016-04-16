Формула-1: Німець Росберг буде стартувати з першої позиції на Гран-прі Китаю
12:12, 16 квітня 2016Мотор
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Чинний чемпіон Ф-1 Льюїс Хемілтон завтра розпочне гонку останнім.
Росберг (посередині) буде стартувати першим / Reuters
Німецький гонщик команди Формули-1 "Мерседес" Ніко Росберг виграв кваліфікацію Гран-прі Китаю і почне завтрашню гонку з першої позиції.
У фінальній сесії кваліфікації Росберг з другої спроби встановив найкращий час заїздів, проїхавши коло за 1:35.402.
З другої позиції гонку розпочне австралійський пілот "Ред Булл" Даніель Ріккардо (1:35.917), з третьої - фінн Кімі Райкконен з "Феррарі" (1:35.972).
Триразовий чемпіон світу Себастьян Феттель показав на своєму "Феррарі" четвертий найкращий час (1:36:246), а чинний переможець Формули-1 британець Льюїс Хемілтон завтра буде стартувати останнім, оскільки на початку кваліфікації вибув з боротьби через проблеми з болідом.
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