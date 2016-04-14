Гонщику "Макларена" Алонсо тимчасово дозволили брати участь у наступному Гран-Прі Формули-1

Пілот команди "Макларен", яка виступає у Формулі-1, Фернандо Алонсо отримав від лікарів попередній допуск до участі в Гран-Прі Китаю, повідомляє f1news.ru, посилаючись на рішення Міжнародної Федерації автоспорту (FIA).

Перед початком гоночного уїк-енду Алонсо провів кілька годин в медичному центрі, де проходив тести, пов'язані з наслідками аварії на Гран-прі Австралії - першій гонці сезону.

Після першого п'ятничного тренування Фернандо пройде додаткове обстеження, за результатами якого буде прийнято остаточне рішення про його участь у Гран-Прі.

Як повідомляв УНІАН, дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо під час гонки в Мельбурні 20 березня потрапив в важку аварію.







Медична комісія FIA не допустила його до участі у Гран-Прі Бахрейну, яке відбулося через два тижні після інциденту. Гонщика "Макларена" під час цієї гонки замінив тест-пілот Стоффель Вандорн.

Гран-Прі Китаю відбудеться найближчої неділі, 17 квітня.