"Феррарі" став фінансовим чемпіоном минулого сезону Формули-1

Команда Формули-1 "Феррарі" отримає найбільше грошей за минулий чемпіонат у цій гоночної серії, повідомляє Autosport.

Протягом наступних десяти місяців італійська "стайня" отримає від Formula One Management (FOM) $192 млн. "Мерседес", який виграв Кубок конструкторів, посів друге місце в рейтингу і отримає $171 млн.

Випередити конкурентів "Феррарі" вдалося за рахунок додаткової виплати $70 млн, які команда отримала за свою багаторічну участь у Формулі-1, що триває з самого першого сезону в 1950 році.

Далі у фінансовому рейтингу знаходяться "Ред Булл" ($144 млн), "Вільямс" ($87 млн), "Макларен" ($82 млн). Всього FOM виплатить командам Формули-1 $965 млн, що на 9% більше, ніж у минулому році ($883 млн).

Як повідомляв УНІАН, перший і другий Гран-Прі Формули-1 цього сезону виграв пілот "Мерседеса" Ніко Росберг.