Ніко Росберг виграв другий етап "Формули-1" в Бахрейні

Німецький пілот команди Mersedes Ніко Росберг виграв другий етап сезону чемпіонату світу в автоперегонах "Формула-1" - Гран-прі Бахрейну, повідомляє офіційний сайт змагань.

Його головний опонент Льюїс Хемілтон зіткнувся в першому ж повороті з Валттері Боттасом, а Себастьян Феттель зійшов ще до старту через відмову машини. В результаті, ніхто не зміг перешкодити Ніко Росбергу виграти гонку.

Німець подолав дистанцію у 57 кіл за1 годину 33 хвилини 34.696 секунди.

Другим фінішну лінію перетнув фінський пілот Кімі Райкконен з італійської "Феррарі", що відстав від переможця на 10.282 секунди. Третім - партнер Росберга по команді британець Люіс Хемілтон - 30.148 секунди відставання.

Росберг виграв другу гонку поспіль з двох можливих у сезоні. Раніше він виграв Гран-прі Австралії в Мельбурні.

Таким чином, в заліку пілотів після двох етапів чемпіонату у Росберга максимально можлива кількість очок - 50, Хемілтона - 33, Даніеля Рікардо з Red Bull - 24, Райкконена - 18.

У заліку команд у Mercedes 83 очки, Ferrari - 33, Red Bull - 30.