Медична комісія FIA не допустила дворазового чемпіона "Формули-1" до участі в Гран-прі Бахрейну

Медики не допустили дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо до участі в гоночному уїк-енді другого етапу чемпіонату світу - Гран-прі Бахрейну, повідомляє Motorsport.com.

Алонсо став учасником великої аварії на першому етапі сезону-2016 - Гран Прі Австралії. Після зіткнення з машиною пілота Haas Естебана Гутьєрреса McLaren іспанця злетів у повітря і кілька разів перекинувся, долетівши до огородження траси.

Автомобіль дворазового чемпіона світу отримав серйозні пошкодження, але гонщик зміг самостійно вибратися з кокпіта. Ніяких травм у Фернандо не було виявлено.

Однак після медичної перевірки напередодні Гран Прі Бахрейну в четвер лікарі заборонили Алонсо приймати участь в змаганнях в ці вихідні.

«Після обстеження, проведеного сьогодні вранці в медичному центрі Міжнародного автодрому Бахрейну, прийнято рішення, що гонщик McLaren Honda Фернандо Алонсо не повинен брати участь у Гран Прі Бахрейну в цей уїк-енд. Провівши порівняльний аналіз результатів двох сканувань грудної клітини, фахівці дійшли висновку, що з міркувань безпеки підстав для допуску іспанця до гонки недостатньо. Також запропоновано провести повторні перевірки перед Гран Прі Китаю, перш ніж прийняти рішення про допуск його до наступної гонки», – йдеться в заяві FIA.

Місце Алонсо в McLaren займе резервний гонщик команди Стоффель Вандорн, який терміново викликаний з Японії, де він брав участь в тестах місцевої Суперформули. У Бахрейні бельгієць проведе свій дебютний Гран При.

Минулого року Алонсо змушений був пропустити стартову гонку сезону через наслідки аварії на передсезонних тестах.

Як повідомляв УНІАН, у першій гонці сезону перемогу святкував німецький гонщик Mersedes Ніко Росберг, який випередив свого партнера по команді триразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.