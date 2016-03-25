Формат кваліфікації етапу "Формули-1" в Бахрейні не зміниться

Новий формат кваліфікації гонок "Формули-1" отримає другий шанс після етапу в Бахрейні, коли це питання знову буде винесено на обговорення, повідомляє Autosport.

"Вони збираються зробити те, що я запропонував провести кваліфікацію в Бахрейні з таким форматом, як і на першому етапі. Після цього ми будемо краще уявляти ситуацію, розуміти, що зроблено вірно, в чому ми помилилися, які потрібно внести корективи і чи варто взагалі відмовлятися від цього формату?", - зазначає промоутер Формули-1 Берні Екклстоун

"У першу чергу, це була ідея FIA – я сказав, що ми підтримаємо будь-який варіант, який вони вважають правильним. Оскільки ніхто не знає, як саме має бути правильно, ми вирішили залишити все як є, і ще раз повернутися до цієї теми після гонки. Після двох етапів ми зможемо оцінити ідею і зрозуміти, що було правильно, а що – ні. У Мельбурні команди теж не розуміли, що повинні робити – це також не допомогло ситуації", - додав функціонер.

Раніше альтернативою кваліфікації комісія розглядала варіант, при якому перші дві сесії проходять з невеликими корективами за правилами 2016 року, а фінальний сегмент - за правилами 2015-го. Але дане рішення не отримало схвалення у всіх членів комісії.

Як повідомляв УНІАН, сезон "Формули-1" стартував гонкою "Гран-прі Австралії" в Мельбурні 20 березня, яку виграв німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг.