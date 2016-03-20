Алонсо потрапив у серйозну аварію на гран-прі "Формули-1" в Австралії (відео)
13:53, 20 березня 2016Мотор
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Іспанський гонщик розбив свій болід, втративши управління під час спроби обігнати мексиканця Естебана Гутьєрреса.
REUTERS
Іспанський гонщик «Формули-1» Фернандо Алонсо, який виступає за команду McLaren, потрапив в серйозну аварію на першій у сезоні гонці — Гран-прі Австралії.
Про це повідомляє офіційний сайт «Формули -1», передає Lenta.ru.
Алонсо розбив свій болід, втративши управління під час спроби обігнати мексиканця Естебана Гутьєрреса. Машина іспанського гонщика втратила колесо, перекинулася і врізалася у відбійник. Обидва спортсмени не постраждали.
Алонсо подякував безпечним болідам за порятунок життя.
Перемогу на Гран-прі Австралії здобув німець Ніко Росберг з Mercedes.
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