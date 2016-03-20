Алонсо потрапив у серйозну аварію на гран-прі "Формули-1" в Австралії (відео)

Іспанський гонщик «Формули-1» Фернандо Алонсо, який виступає за команду McLaren, потрапив в серйозну аварію на першій у сезоні гонці — Гран-прі Австралії.

Про це повідомляє офіційний сайт «Формули -1», передає Lenta.ru.

Алонсо розбив свій болід, втративши управління під час спроби обігнати мексиканця Естебана Гутьєрреса. Машина іспанського гонщика втратила колесо, перекинулася і врізалася у відбійник. Обидва спортсмени не постраждали.

Алонсо подякував безпечним болідам за порятунок життя.

Перемогу на Гран-прі Австралії здобув німець Ніко Росберг з Mercedes.