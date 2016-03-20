Пілот "Мерседеса" Росберг виграв перший етап "Формули-1" сезону-2016
Слідом за ним фінішував його партнер по команді триразовий і діючий чемпіон світу Хемілтон.
У Мельбурні (Австралія) завершилася перша гонка сезону-2016 чемпіонату світу з автоспорту в класі машин "Формула-1", де перемогу здобув пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг, повідомляє офіційний сайт змагань.
Дистанцію в 58 кіл (307.574 км.) він подолав за 1 годину 48 хвилин 15.565 секунди.
Німець на 8,060 секунди випередив свого партнера по команді чинного чемпіона світу британця Льюїса Хемілтона. Таким чином, пілоти "Мерседес" зробили дубль у цій гонці.
Трійку призерів замкнув німець Себастьян Феттель з команди "Феррарі".
Протягом гонки був один серйозний інцидент. На 19-му колі Фернадо Алонсо атакуючи перед третім поворотом Естебана Гутьєрреса, не розрахував дистанцію на гальмуванні і зачепив переднім колесом машину мексиканця, яка зміщувалася на гальмуванні. Болід Алонсо перекинувся кілька разів і влетів в огорожу, а Гутьєррес застряг у гравійній пастці. На щастя все обійшлося легким переляком і без серйозних травм. Таким чином гонка зупинилася на 15 хвилин.
Другий етап сезону Ф-1 - Гран-прі Бахрейну - відбудеться в Сахірі 3-4 квітня.