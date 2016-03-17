FIA розширила спектр обмежень на обмін повідомленнями напередодні старту нового сезону "Формули-1"

Міжнародна автомобільна федерація підтвердила намір посилити діючі обмеження, повідомляє motorsport.com.

Новий список заборонених повідомлень став ще ширший і різноманітніший, ніж передбачалося спочатку.

З документа, розісланого командам перед відправкою до Австралії, де в цей уїк-енд відбудеться перший етап сезону-2016, стає ясно, що в FIA налаштовані на жорсткий підхід до питання обмеження радіо - й інших засобів зв'язку гонщика з командою.

Так, в документі затверджується, що FIA планує обмежити "будь-який зв'язок з пілотом, включаючи, але не обмежуючись цим, повідомлення по радіо і піт-борди".

Обмеження на обмін повідомленнями будуть вступати в дію всякий раз, як гонщик виїжджає з боксів. Виняток становить лише короткий проміжок часу безпосередньо перед гонкою – між установочними колами.

У новій редакції списку обмежень FIA вказує, що відтепер команди можуть попереджати пілота про критичну проблему з автомобілем лише в тому випадку, якщо "відмова компонента або системи неминучим і теоретично може остаточно вивести машину з ладу".

Крім того, обмеження діє відносно інформації про час кола і деталях проходження сектора. Гонщикам дозволено повідомляти тільки про їх власних показниках – інформація про результати інших учасників буде їм недоступна. А інформація про заплановане піт-стопі може бути донесена до гонщика лише на колі, з якого він повинен піти на піт-лейн – не раніше.

Гран-прі Австралії - перший етап сезону "Формули-1" пройде в Мельбурні 19-20 березня.