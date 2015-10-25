Хемілтон став чемпіоном світу "Формули-1"
23:36, 25 жовтня 2015Мотор
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Британець втретє став найсильнішим у "Королівських автоперегонах".
Льюїс Хемілтон втретє виграв титул чемпіона світу "Формули-1" / REUTERS
Льюїс Хемілтон виграв гонку Гран-прі США в Остіні, здобувши 10-ту перемогу в сезоні, 43-ю в кар'єрі і достроково гарантувавши собі третій чемпіонський титул, повідомляє сайт "Формули-1".
Ніко Росберг фінішував другим і команда Mercedes знову встановила переможний дубль. Себастьян Феттель (Феррарі) піднявся на третю сходинку подіуму.
Після цієї гонки у британця Хемілтона на рахунку в загальній турнірній таблиці 327 очок, німця Феттеля 251 очко, ще одного німця Росберга - 247 балів.
В командному заліку (Кубок конструкторів) у Мерседес - 574 очки, Феррарі - 374 очки, Вільямс - 220.
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