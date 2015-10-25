Хемілтон став чемпіоном світу "Формули-1"

Льюїс Хемілтон виграв гонку Гран-прі США в Остіні, здобувши 10-ту перемогу в сезоні, 43-ю в кар'єрі і достроково гарантувавши собі третій чемпіонський титул, повідомляє сайт "Формули-1".

Ніко Росберг фінішував другим і команда Mercedes знову встановила переможний дубль. Себастьян Феттель (Феррарі) піднявся на третю сходинку подіуму.

Після цієї гонки у британця Хемілтона на рахунку в загальній турнірній таблиці 327 очок, німця Феттеля 251 очко, ще одного німця Росберга - 247 балів.

В командному заліку (Кубок конструкторів) у Мерседес - 574 очки, Феррарі - 374 очки, Вільямс - 220.