Гонщик "Формули-1" Сайнс потрапив в аварію на Гран-прі в Сочі (відео)

Пілот "Формули-1" іспанець Карлос Сайнс втратив керування машиною в 13-му повороті, на високій швидкості вилетів за межі траси і врізався в бар'єр безпеки, повідомляє motorsport.com.

Рятувальникам знадобилося 20 хвилин, щоб евакуювати іспанця з машини, після чого він був доставлений в медичний центр, а вже потім – у четверту міську лікарню.

Його менеджер Борха Ортіс відвідав його, коли той вже пройшов медичне обстеження. «Карлос відчуває себе чудово. Його обстежують, з ним все в порядку. Нічого не болить. Спасибі за підтримку», – написав Ортіс в твіттері.

Слідом в госпіталі побував і батько гонщика Карлос Сайнс-старший. «Тільки що розмовляв з Карлосом. Слава Богу, з ним все нормально. Він зараз проходить обстеження, але вже ясно, що все благополучно. Я дякую всім за підтримку», – написав він.

Іспанський гонщик пропустить сьогоднішню кваліфікацію, але щодо участі в завтрашній гонці рішення поки не прийнято. Сам він вже встиг повідомити про своє бажання вийти на старт: «Все відмінно. Ні про що турбуватися. Вже думав, як переконати лікарів дозволити мені завтра стартувати», – написав він у своєму мікроблозі.

Гран-прі Росії в Сочі проходить 9-11 жовтня.