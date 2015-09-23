Відновлення чемпіона "Формули-1" Шумахера рухається повільними темпами

Процес відновлення найтитулованішого гонщика в історії "Формули-1" Міхаеля Шумахера "йде болісно довго, і не варто чекати чудес на горизонті", повідомляє Motorsport.com з посиланням на Daily Express.

За інформацією таблоїду, Шумахер, який отримав важку черепно-мозкову траву під час падіння з гірських лиж в кінці 2013 року, як і раніше не в змозі самостійно пересуватися і говорити, а також практично не сприймає те, що відбувається навколо. При цьому вага німецького спортсмена знизилася менш ніж до 45 кг.

Також видання уточнює, що в швейцарському будинку Шумахера, куди його доставили більше року тому з госпіталю в Греноблі, за станом здоров'я 46-річного німця доглядають 15 лікарів на чолі з професором Річардом Фраковяком з Луїзіанського університету.

Ніяких офіційних коментарів від прес-секретаря Міхаеля Шумахера Сабіни Кем поки не було, але раніше вона не раз підкреслювала, що будь-які публікації у пресі про стан здоров'я семиразового чемпіона світу Ф1 є спекулятивними.

Як повідомляв УНІАН, екс-автогонщик проходить курс реабілітації на власній віллі на березі Женевського озера в Швейцарії. Він повернувся туди з клініки у вересні 2014 року. До цього Шумахер більше півроку перебував у комі через нещасний випадок, що стався під час катання на гірських лижах в грудні 2013-го. Тоді німець впав і вдарився головою об камінь.