Шумахер почав одужувати

Про це розповіла менеджер колишнього німецького автогонщика Сабіна Ким, повідомляє Lenta.ru з посиланням на таблоїд Bild.

«У нього є невеликі успіхи. Це дає надію на відновлення», — зазначила представник спортсмена. На якій стадії реабілітації знаходиться її клієнт, вона не розповіла.

У травні Ким розповідала, що швидкого одужання Шумахера не передбачається. За словами менеджера, йому належить «довга битва».

Про стан здоров'я 46-річного спортсмена відомо лише те, що він вже не прикутий до ліжка і може, наприклад, сидіти в кріслі. Шумахер впізнає родичів, але не говорить, так як м'язи його обличчя атрофувалися. Витрати на лікування перевищили 10 мільйонів фунтів стерлінгів, дружині німця Коринні заради оплати відновлення довелося продати особистий літак Шумахера.

Екс-автогонщик проходить курс реабілітації на власній віллі на березі Женевського озера в Швейцарії. Він повернувся туди з клініки у вересні 2014 року. До цього Шумахер більше півроку перебував у комі через нещасний випадок, що стався під час катання на гірських лижах в грудні 2013-го. Тоді німець впав і вдарився головою об камінь.