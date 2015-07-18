Помер екс-пілот "Формули-1" 25-річний Жюль Бьянкі

Помер французький пілот "Формули-1" Жюль Бьянкі, який отримав важкі травми, врізавшись у евакуатор на гонках в Японії в жовтні минулого року, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"Жюль боровся до самого кінця, і він завжди так робив, але сьогодні його битва добігла кінця", — йдеться в тексті заяви сім'ї гонщика, опублікованій у соціальній мережі Facebook.

Сім'я Бьянкі подякувала лікарям лікарні, в якій знаходився пілот.

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В кінці гонки на Гран-прі Японії 5 жовтня 2014 року Бьянкі, вилетівши з траси, врізався в евакуатор, що перевозив машину пілота "Заубера" Адріана Сутіля. Француз отримав черепно-мозкову травму, і був доставлений до лікарні префектури Міе в Йоккаіті, де йому зробили операцію. У листопаді Бьянкі був переміщений в одну з клінік Ніцци, де був виведений зі стану штучної коми.

У понеділок батько пілота Філіп Бьянкі заявив, що шансів на прогрес в одужанні його сина стає все менше.

Довідка. Жюль Бьянкі народився 3 серпня 1989 року в Ніцці в родині гонщиків. Його дідусь Мауро Бьянкі був бельгійським гонщиком, який виступав у молодших серіях, тричі ставав переможцем у класі GT. Брат Мауро Люсьєн взяв участь у 19 Гран-прі "Формули-1" і набрав шість очок. Він виграв відому гонку 24 години Ле-Мана в 1968 році, а роком пізніше загинув під час тестів перед гонкою.