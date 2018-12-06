Затверджено список учасників та календар Формули-1 на 2019 рік

Новий сезон Формули-1 стартує 17 березня.

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) на своєму сайті оприлюднила список команд Формули-1 на сезон-2019.

Слід відзначити відсутність Force India. Адже новий власник команди Лоренс Стролл змінив назву на Racing Point.

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Крім того, визначилися номери, під якими виступатимуть новачки змагань: Ландо Норріс з McLaren вибрав номер 4; Джордж Расселл з Williams — 63; Антоніо Джовінацці з Sauber — 99. Поки без номера залишається гонщик Toro Rosso Александер Елбон.

Польський гонщик Роберт Кубіца, який повертається у Формулу-1 в наступному сезоні після важкої травми, буде виступати під номером 88.

Також FIA затвердила календар сезону Формули 1 на 2019 рік.

Перший Гран-прі сезону традиційно стартує в Австралії. Гонка на автодромі в Мельбурні відбудеться 17 березня. Заключний етап чемпіонату, також вже звично, завершиться в Абу-Дабі 1 грудня.

Календар Формули-1 на сезон-2019

17 березня — Гран-прі Австралії

31 березня – Гран-прі Бахрейну

14 квітня – Гран-прі Китаю

28 квітня – Гран-прі Азербайджану

12 травня – Гран-прі Іспанії

26 травня – Гран-прі Монако

9 червня – Гран-прі Канади

23 червня — Гран-прі Франції

30 червня — Гран-прі Австрії

14 липня — Гран-прі Великобританії

28 липня — Гран-прі Німеччини

4 серпня — Гран-прі Угорщини

1 вересня — Гран-прі Бельгії

8 вересня — Гран-прі Італії

22 вересня — Гран-прі Сінгапуру

29 вересня — Гран-прі Росії

13 жовтня — Гран-прі Японії

27 жовтня — Гран-прі Мексики

3 листопада — Гран-прі США

17 листопада — Гран-прі Бразилії

1 грудня – Гран-прі Абу-Дабі