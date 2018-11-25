Хемілтон виграв останній Гран-прі Формули-1 в сезоні-2018

Британець першим завершив гонку в Абу-Дабі.

Чинний чемпіон світу з автоперегонів Формули-1 британець Льюїс Хемілтон з команди "Мерседес" здобув перемогу на останньому етапі сезону 2018 року в Абу-Дабі.

Другим у гонці фінішував пілот «Феррарі» Себастьян Феттель. Третє місце завоював гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Варто відзначити, що дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо з "Макларена" проводив останню гонку в своїй кар'єрі у Формулі-1, фінішувавши на 11-й сходинці і зупинившись за крок від очкової зони.

Формула-1. Гран-прі Абу-Дабі.

Гонка. Топ-10

1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррарі») +2,581

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706

4. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +15,379

5. Валттері Боттас («Мерседес») +47,957

6. Карлос Сайнс («Рено») +1.12,548

7. Шарль Леклер («Заубер») +1.30,789

8. Серхіо Перес («Форс Індія») +1.31,275

9. Ромен Грожан («Хаас») +1 коло

10. Кевін Магнуссен («Хаас») +1 коло

Не фінішували: П'єр Гаслі («Торо Россо»), Естебан Окон («Форс Індія»), Маркус Ерікссон («Заубер»), Кімі Райкконен («Феррарі»), Ніко Хюлькенберг («Рено»).