Хемілтон виграв останній Гран-прі Формули-1 в сезоні-2018
Чинний чемпіон світу з автоперегонів Формули-1 британець Льюїс Хемілтон з команди "Мерседес" здобув перемогу на останньому етапі сезону 2018 року в Абу-Дабі.
Другим у гонці фінішував пілот «Феррарі» Себастьян Феттель. Третє місце завоював гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Варто відзначити, що дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо з "Макларена" проводив останню гонку в своїй кар'єрі у Формулі-1, фінішувавши на 11-й сходинці і зупинившись за крок від очкової зони.
Формула-1. Гран-прі Абу-Дабі.
Гонка. Топ-10
1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррарі») +2,581
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706
4. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +15,379
5. Валттері Боттас («Мерседес») +47,957
6. Карлос Сайнс («Рено») +1.12,548
7. Шарль Леклер («Заубер») +1.30,789
8. Серхіо Перес («Форс Індія») +1.31,275
9. Ромен Грожан («Хаас») +1 коло
10. Кевін Магнуссен («Хаас») +1 коло
Не фінішували: П'єр Гаслі («Торо Россо»), Естебан Окон («Форс Індія»), Маркус Ерікссон («Заубер»), Кімі Райкконен («Феррарі»), Ніко Хюлькенберг («Рено»).