Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі ОАЕ Формули-1
16:39, 24 листопада 2018Мотор
66 0
Остання гонка сезону - в Дубаї - відбудеться завтра.
Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію останньої гонки сезону Формули-1 / Reuters
У Дубаї на автодромі Яс-Марін завершилася кваліфікація Гран-Прі ОАЕ чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин Формула-1, де перемогу здобув чемпіон світу сезону-2018 Льюїс Хемілтон.
Британський гонщик з німецької команди Mercedes, який став достроково кращим пілотом сезону показав кращий результат 1 хвилина 34.794 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Його партнер по команді Валттері Боттас зайняв 2-е місце в кваліфікації.
Далі розташувалися пілоти італійської Ferrari - Себастьян Феттель і Кімі Райкконен.
А третю решітку стартового поля займуть пілоти Red Bull Racing - Даніель Ріккардо і Макс Ферстаппен.
Гонка Гран-прі ОАЕ відбудеться завтра, в неділю, 25 листопада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter