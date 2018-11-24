Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі ОАЕ Формули-1

Остання гонка сезону - в Дубаї - відбудеться завтра.

У Дубаї на автодромі Яс-Марін завершилася кваліфікація Гран-Прі ОАЕ чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин Формула-1, де перемогу здобув чемпіон світу сезону-2018 Льюїс Хемілтон.

Британський гонщик з німецької команди Mercedes, який став достроково кращим пілотом сезону показав кращий результат 1 хвилина 34.794 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Його партнер по команді Валттері Боттас зайняв 2-е місце в кваліфікації.

Далі розташувалися пілоти італійської Ferrari - Себастьян Феттель і Кімі Райкконен.

А третю решітку стартового поля займуть пілоти Red Bull Racing - Даніель Ріккардо і Макс Ферстаппен.

Гонка Гран-прі ОАЕ відбудеться завтра, в неділю, 25 листопада.