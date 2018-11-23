Екс-чемпіон світу Алонсо прощальну гонку у Формулі-1 проведе на спеціальному боліді (фото)

Буде змінено також і забарвлення шолома іспанця.

Майбутній Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі стане останнім етапом екс-чемпіона світу Фернандо Алонсо в кар'єрі. Бажаючи підкреслити цей факт, в команді "Макларен" розробили спеціальну розмальовку машини, на якій Фернандо виступить в майбутній уїк-енд.

Thanks @Mclaren for the special livery. Love it 😍💙❤️💛 pic.twitter.com/K5DUYhODmH — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 21, 2018

До звичних кольорів "Макларен" на кожусі двигуна додалися синя, червона і жовта смуги, що символізують кольори шолома іспанського гонщика. Крім того, на верхній і бічних частинах машини додані літери FA.

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"Ми хочемо, щоб останній Гран-прі став для нього особливим, і спеціальна розмальовка – один із способів зробити це. Ми працювали разом з Фернандо, FIA і Формулою-1, щоб змінити забарвлення на одну гонку, і вони підтримали цей крок", - заявив виконавчий директор "Макларен" Зак Браун.

Спеціальною буде і розмальовка шолома іспанця. Нова розмальовка складається з двох частин, розділених вертикальною смугою і перерахуванням 32-х гонок, які Алонсо виграв у Формулі-1. Одна половина нагадує сучасні кольори шолому іспанця, інша – ту розмальовку, яку він використовував на початку кар'єри.

2001-2018. Thanks @BellRacingEU for this special helmet . Very proud to partner with the best 👌💙❤️💛. #bell#bellhelmetspic.twitter.com/2T8aMHtEEN — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 22, 2018

Гран-прі Абу-Дабі відбудеться в найближчий уїк-енд. Зазначимо, що чемпіоном світу Формули-1 в п'ятий раз став британський гонщик "Мерседес" Льюїс Хемілтон.