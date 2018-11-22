Опубліковане останнє інтерв'ю Шумахера, якому скоро виповниться 50 років

Останнє інтерв'ю видатний гонщик дав за місяць до страшної трагедії в грудні 2013 року.

На офіційному сайті легендарного гонщика Формули-1 Мікаеля Шумахера з'явилося його останнє відеоінтерв'ю, яке він дав за місяць до страшної трагедії в грудні 2013 року.

Тоді, катаючись на лижах, Шумахер впав і отримав важку травму голови. Досі він перебуває в глибокій комі, його сім'я не коментує стан гонщика.

В інтерв'ю Міхаель розповів про те, що необхідно для того, щоб стати великим спортсменом.

- Який титул був для вас найбільш емоційним?

- Однозначно, 2000 рік з "Феррарі". 21 рік для "Феррарі" без чемпіонства, чотири роки для мене. Нарешті, в Сузукі-2000 я провів чудову гонку, і ми виграли чемпіонат.

- Кого із суперників у "Формулі-1" ви поважали найбільше?

- Однозначно Міка Хаккінен. Великі битви, але завжди теплі стосунки.

- Наскільки важлива фізична форма у "Формулі-1"?

- "Формула-1" дуже важка. Раніше, без посилення гальм і керма, вона була ще важчою. Але в будь-якому разі це один із найважчих видів спорту, до нього потрібно багато готуватися.

- У вас були кумири в дитинстві?

- Я стежив за Айртоном Сенною, Вінченцо Соспірі. Але справжнім кумиром для мене був Тоні Шумахер, тому що він був великим футболістом.

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- Ви вірили, що будете встановлювати рекорди "Формули-1", чи у вас були сумніви у своїх здібностях?

- Рекорди - це одне. Сумніви? Вони дуже важливі, щоб не бути занадто самовпевненим. Потрібно бути скептичним, шукати можливості для поліпшень, для кроку вперед. Я відчував, що недостатньо здібний, що потрібно продовжувати працювати над собою. Напевно, це була одна з причин того, що я став тим, хто я є.

- Ви завжди говорили, що успіх досягається командними зусиллями. Але хіба "Формула-1" - не виступ однієї людини?

- Успіх у будь-якій життєвій ситуації - це командна робота. Один ти робиш те, що можеш. У команді ти сильніший. "Формула-1" - командна робота, а не шоу однієї людини.

- Ви привели "Бенеттон" і "Феррарі" до чемпіонського титулу і допомогли на шляху до успіху "Мерседесу". Ці періоди можна порівнювати?

- У мене були схожі завдання. Спершу ми будували команду в "Бенеттоні" 4-5 років, потім те ж саме було в "Феррарі". Ми намагалися зробити те ж саме в "Мерседесі" за більш короткий період. У них була одна спільна деталь - Росс Браун. Подумайте про це.

- Для поліпшення результату ви аналізували результати всіх суперників або тільки найкращих?

- Для прогресу, для пошуку нових кроків для поліпшення потрібно дивитися не тільки на машину, на себе, потрібно дивитися на інших гонщиків. Не лише на лідерів - всі мають якісь особливості. Я стежив за всіма.

- Ви говорили, що картинг - найкраще тренування для гонщиків всіх класів. Чому?

- Картинг тренує багато особистих навичок. Але більш за все - суперництва, гонок колесо в колесо.

- Можна дістатися до вершин тільки завдяки таланту?

- Талант у будь-якому спорті дуже важливий, але потрібно розвивати й інші навички.

Слід додати, що 3 січня 2019 року Міхаелю Шумахеру виповниться 50 років.