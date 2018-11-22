Поляк Кубіца призначений бойовим пілотом команди Вільямс у Формулі-1 замість росіянина Сироткіна

33-річний Роберт Кубіца повертається в найпрестижніші гонки після важкої травми, отриманої в 2011 році.

Команда Формули-1 «Вільямс» офіційно оголосила про підписання контракту бойового пілота на сезон-2019 з польським гонщиком Робертом Кубіцею.

Як повідомляє офіційний сайт команди «Вільямс», поляк замінить російського гонщика Сергія Сироткіна, який провально виступив у минулому сезоні, посівши 20-е місце в загальному заліку серед 20 учасників.

Роберт Кубіца знову стане бойовим пілотом Формули-1 після багаторічної перерви: востаннє Кубіца виступив на Гран-прі Абу-Дабі 2010 року.

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6 лютого 2011 року перед початком сезону Формули-1 Кубіца потрапив у важку аварію. Роберт отримав множинні переломи правої руки, кисті, ноги. Спочатку були побоювання, що доведеться ампутувати руку. Ніч після операції Роберт провів у штучній комі.

За словами багатьох експертів, на відновлення гонщика пішло надто багато часу і повернення Кубіци в Формулу-1 було неможливим. Проте в сезоні-2018 Кубіца був резервним пілотом «Вільямса» і гонщиком з розвитку, а також взяв участь в тестах і декількох перших п'ятничних тренуваннях в рамках Гран-прі.

На рахунку Кубіци 12 подіумів за кар'єру і одна перемога у Формулі-1. У 2008 році він посів четверте місце в особистому заліку чемпіонату світу.