Хемілтон виграв Гран-прі Бразилії, Mercedes - Кубок конструкторів-2018

Завершився південноамериканський етап гонки "королівської серії" автоспорту.

У Сан-Пауло (Бразилія) завершився етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, в якому перемогу здобув новоспечений чемпіон світу Льюїс Хемілтон.

Його команда - Mercedes, у свою чергу, також стала володарем Кубка конструкторів сезону-2018, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон вперше в кар'єрі виграв гонку в статусі чемпіона світу в тому ж сезоні, коли і завоював титул.

Дистанцію бразильського етапу довжиною 71 коло британський чемпіон подолав за 1 годину 27 хвилин 09.066 секунди. Слідом за ним фінішував Макс Ферстаппен з RED BULL RACING з відставанням в 1.469 секунди. Трійку призерів замкнув Кімі Райкконен з FERRARI - +4.764 секунди відставання.

В Кубку конструкторів у Mercedes тепер 620 очок. Команда на 67 балів випереджає Ferrari (553) і достроково, за одну гонку до кінця сезону стала володарем титулу найсильнішої команди Формули-1 сезону-2018.

Заключний етап Формули-1 цього року відбудеться через два тижня в Абу-Дабі (ОАЕ).