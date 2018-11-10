Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії Формули-1

Новоспечений чемпіон світу не збирається зменшувати обороти.

На автодромі у Сан-Паулу завершилася квапіфікація чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1".

Найшвидший час на колі сьогодні показав британський пілот Льюїс Хемілтон з німецької Mercedes, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон найшвидше подолав коло за 1 хвилину 07.281 секунди.

Компанію британцеві в першому ряду на стартовій решітці складе німець Себастьян Феттель з італійської Ferrari - 1:07.374.

Другий ряд стартової решітки займуть фін Валттері Боттас з Mercedes 1:07.441 і фін Кімі Райкконен з Ferrari - 1:07.456.

П'ятірку кращих гонщиків кваліфікації замкнув Макс Ферстаппен з Red Bull Racing, з результатом 1:07.778.

Гонка Гран-прі Бразилії відбудеться в неділю, 11 листопада.